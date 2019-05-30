Эрдоган созвонился с Путиным на фоне заявления Кремля о поставках С-400

Эрдоган созвонился с Путиным на фоне заявления Кремля о поставках С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Они, в частности, обсудили сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, главы государств обсудили ситуацию в Сирии. «Отмечена важность наращивания совместной работы в целях стабилизации в провинции Идлиб, включая принятие эффективных мер по нейтрализации террористических группировок», — говорится в сообщении.

В конце разговора Путин и Эрдоган условились продолжать контакты по этим темам.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставка российских систем ПВО С-400 в Турцию ведется раньше изначально запланированных сроков. «Поставка [С-400] осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. Что касается нюансов по дням, по месяцам — это не к нам вопрос. Но там все по плану», — сказал он.