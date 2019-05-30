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Захарова сравнила заявления США по Ирану с потоком кислотного дождя

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление специального представителя Госдепартамента США по Ирану Брайана Хука о готовности применить военную силу в качестве ответной меры против Ирана, отметила, что агрессивные действия Соединенных Штатов по всему миру выходят за все мыслимые рамки.

«Дождем полились заявления «партнеров» по Ирану. Но не свежим весенним, а кислотным дождем», — написала дипломат в Facebook.

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По ее словам, от «нарочитой вседозволенности» Вашингтона страдают различные регионы, страны и народы. «С кнутом в руке и пряником за щекой Вашингтон принялся «управлять» Вселенной. Проходили. Последствия известны», — добавила Захарова.

Заявление Хука прозвучало днем 30 мая. Он заявил, что США ответят применением военной силы в случае нападения со стороны Ирана. Кроме того, он пригрозил ввести ограничения против европейского механизма расчетов с Ираном.

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Отношения Ирана и США ухудшились после прихода к власти Дональда Трампа. В мае 2018 года он вывел США из соглашения по иранской ядерной программе. Вашингтон восстановил экономические санкции против Ирана.

Теги: Иран, МИД России, Мария Захарова
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