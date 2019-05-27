Трамп назвал условие вступления в переговоры с Ираном

США вступят в переговоры с Ираном в том случае, если в Тегеране сами этого захотят. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, передает Associated Press.

«Я действительно верю, что Иран хочет вести переговоры. И если они хотят этого, то и мы тоже хотели бы их провести», — сказал американский лидер.

Он отметил, что с интересом относится к идее Абэ посетить в ближайшее время Иран в целях смягчения сложившейся напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Он подчеркнул, что у японского премьера «очень хорошие отношения с Ираном».

«Никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи, особенно я», — заключил Трамп перед журналистами во дворце Акасака, в котором пройдут переговоры.