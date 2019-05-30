Тоннель в Кучино затопило из-за дождя

Движение в автомобильном тоннеле в подмосковном Кучино, который был затоплен, восстановлено. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Московской области.

«Все затруднения устранены, в данный момент движение восстановлено в полном объеме», — пояснили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщил, что тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха оказался подтоплен из-за сильного дождя. Движение там было затруднено, вода достигала уровня капота машин. Уточнялось, что также осложнено движение в обе стороны по Носовихинскому шоссе, к которому выходит тоннель.

Ранее МЧС предупреждало об ухудшении погоды в Подмосковье: ливне, грозе и граде.