Мосводосток назвал некритичной ситуацию со скоплением воды после дождя

В пресс-службе Мосводостока РБК заявили, что специалисты ведомства не зафиксировали экстренных ситуаций, связанных с избыточными осадками в столице.

«Дождь был хоть и сильный, но кратковременный. Если сейчас в Москве где-то есть временные скопления воды, то в ближайшее время они все исчезнут, в том числе, потому что в данный момент к работе привлечено более 1200 наших сотрудников и 180 единиц техники», — заявили в Мосводостоке.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что скорость ветра в Москве во время прохождения грозового фронта составила 15 м/c.

«Это не ураган, но слабые деревья могут упасть при такой скорости ветра. В условиях плотной городской застройки скорость ветра может быть больше из-за эффекта «аэродинамической трубы», но так как данных таких нет, то мы можем только предполагать», — заявил он.