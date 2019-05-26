Синоптики предупредили о кратковременных дождях и грозе в Москве

Синоптики предупредили о кратковременных дождях и грозе в Москве

В Москве 26 мая ожидается теплая погода с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».

«Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, на востоке области возможны грозы», — говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха составит от 21 до 23 градуса тепла. В Подмосковье воздух прогреется от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ветер будет западный 3-8 м/с. При грозе он будет порывистым. Атмосферное давление ожидается ниже нормы — 740 мм ртутного столба.

Накануне Гидрометцентр объявлял желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы и сильного ветра. В столичном главке МЧС отмечали, что его порывы достигнут 13–18 м/с.