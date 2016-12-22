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Греф на фоне падения биткоина призвал власти не запрещать криптовалюты
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Греф на фоне падения биткоина призвал власти не запрещать криптовалюты
Финансы, 12:24
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Греф на фоне падения биткоина призвал власти не запрещать криптовалюты
Криптовалюты и блокчейн несут с собой новые технологии, которые сейчас еще никто не может осознать, заявил Герман Греф. По его словам, это нельзя запрещать. Заявление было сделано на фоне очередного падения курса биткоина на 25%
Герман Греф (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что криптовалюты нельзя запрещать, и призвал не спешить с мерами регулирования. Об этом он заявил, выступая на Гайдаровском форуме, передает корреспондент РБК.

«Надо позволить создать атмосферу, и под маркой атмосферы не нужно создавать такое регулирование, когда вы не создадите ничего нового и угробите то, что есть. Вот это самый печальный тренд, который мы можем сегодня наблюдать», — сказал Греф.

Глава Сбербанка привел в пример эпоху, когда на улицах появились первые авто. «Скажите, когда появился первый автомобиль на улице Нью-Йорка, Лондона и Москвы, у нас что — были правила дорожного движения? Не нужно спешить. Нужно поддерживать нормальный фон вокруг технологии блокчейн и криптовалют», — считает он.

В то же время Греф полагает, что необходимо вести разъяснительную работу, чтобы люди не воспринимали криптовалюты как средства накопления. «Это очень опасная история. Не надо идти туда, если вы хотите приумножить свой капитал, потому что это лотерея или казино. Пока», — считает он.

«Но ни в коем случае нельзя запрещать, потому что за криптовалютой рождается гигантская новая технология, которую мы пока не в состоянии осознать, никто не в состоянии осознать. Это нормальный процесс. Не нужно считать, что сейчас что-то такое происходит в стране совсем необычное. Скорость изменилась, это правда. Нужна толерантность, нужно терпение. И нужно сотрудничество», — призвал Греф.​​

Курс биткоина за 2017 год вырос более чем в 20 раз, на максимуме в декабре за одну монету давали на бирже более $20 тыс. Однако тренд развернулся, началось падение курса этой криптовалюты. За сутки, предшествующие выступлению Грефа, биткоин подешевел на 25%, в нижней точке он опускался ниже отметки $11 тыс.

Авторы: Владислав Гордеев, Екатерина Литова.
Теги: Герман Греф , биткоины , криптовалюта
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