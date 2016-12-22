Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию для исследования новейших технологий в этой сфере. Об этом говорится в сообщении банка, которое поступило в РБК.

Лаборатория будет сотрудничать со стартапами, ассоциациями и различными сообществами. Подразделение планирует заняться популяризацией блокчейн и начать работу по образовательным программам в этой сфере.

«Блокчейн может существенно изменить многие области бизнеса, относящиеся к финансовому рынку, к классической деятельности банка и наших клиентов», — передает пресс-служба слова старшего вице-президента Сбербанка, главы Sberbank CIB Игоря Буланцева.

Сейчас у Сбербанка есть более 20 различных пилотных проектов на блокчейне, среди которых бизнес-решения для «Северстали», «М.Видео», Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которые используются на практике, указывает банк.

Блокчейн — это технология распределенных реестров. Она позволяет создать децентрализованную систему отношений, где каждая следующая транзакция зависит от предыдущей. Данные о транзакции нельзя изменить или удалить. Впервые термин был использован для обозначения распределенной базы данных, которая была реализована в биткоине. До недавнего времени с помощью этой технологии создавались криптовалюты, но сейчас различные государства, включая Россию, рассматривают возможность внедрить ее в госуправление и другие сферы.

В середине октября 2017 года Сбербанк стал первым российским банком, попавшим в Enterprise Ethereum Alliance (EEA) — некоммерческий альянс, который ищет возможности применения технологии блокчейн на платформе Ethereum к реальному бизнесу. Ethereum — платформа для разработчиков, на которой можно создавать приложения, программы, online-сервисы для новой децентрализованной инфраструктуры.