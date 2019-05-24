Белоруссия назвала срок выдавливания «грязной нефти» обратно в Россию

По словам главы правительства Белоруссии Сергея Румаса, «выдавливать» некачественную нефть обратно в Россию начнут 27–28 мая

Сергей Румас (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Белоруссия начнет процедуру вытеснения некачественной нефти из трубопровода «Дружба» в сторону России на следующей неделе. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас по итогам встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым в Минске, передает ТАСС.

По словам белорусского премьера, это должно начаться в понедельник-вторник, 27–28 мая.

«Буквально с понедельника-вторника начнется выдавливание некондиционной нефти в сторону России, таким образом освободится путепровод в сторону Западной Европы», — сказал Румас в эфире белорусского телеканала ОНТ.

По данным БелТА, белорусско-российская дорожная карта по вытеснению некачественной российской нефти с территории Белоруссии была окончательно согласована 23 мая.

Румас также сказал, что в ходе переговоров Россия подтвердила свою готовность решать вопросы по выплате компенсаций Белоруссии из-за ситуации с поставками некачественной российской нефти.