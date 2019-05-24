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Amazon $2 200 (+20,56%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Белоруссия назвала срок выдавливания «грязной нефти» обратно в Россию
По словам главы правительства Белоруссии Сергея Румаса, «выдавливать» некачественную нефть обратно в Россию начнут 27–28 мая
Сергей Румас (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Белоруссия начнет процедуру вытеснения некачественной нефти из трубопровода «Дружба» в сторону России на следующей неделе. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас по итогам встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым в Минске, передает ТАСС.

По словам белорусского премьера, это должно начаться в понедельник-вторник, 27–28 мая.

«Буквально с понедельника-вторника начнется выдавливание некондиционной нефти в сторону России, таким образом освободится путепровод в сторону Западной Европы», — сказал Румас в эфире белорусского телеканала ОНТ.

По данным БелТА, белорусско-российская дорожная карта по вытеснению некачественной российской нефти с территории Белоруссии была окончательно согласована 23 мая.

Румас также сказал, что в ходе переговоров Россия подтвердила свою готовность решать вопросы по выплате компенсаций Белоруссии из-за ситуации с поставками некачественной российской нефти.

«Что касается компенсации, в подписанном вчера протоколе тоже есть этот пункт. Сторонам необходимо время, чтобы оценить ущерб, который нанесла некондиционная нефть технологическим установкам на Мозырском НПЗ. <...> Еще раз сегодня было подтверждено, что российская сторона готова решать вопросы компенсации», — подчеркнул глава белорусского правительства (цитата по БелТА).

Бизнес
Reuters узнал о тупиковой ситуации с очисткой «Дружбы» от грязной нефти

Более чем месяц назад, 19 апреля, белорусская нефтяная госкомпания «Белнефтехим» заявила о резком ухудшении качества российской нефти смеси Urals, которая поступает транзитом на участок магистрального нефтепровода «Гомельтрансмагистраль Дружба». В нефти зафиксировали завышенное в десятки раз содержание хлороорганических соединений. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода — Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» были вынуждены снизить загрузку своих мощностей, в связи с чем понесли убытки. Соответствующая всем стандартам нефть поступила в Белоруссию 2 мая.

Автор: Анна Трунина
Теги: Белоруссия, «Дружба», трубопровод, нефтепровод
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