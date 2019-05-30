В Японии потребовали отставки предложившего отвоевать Курилы депутата

Депутаты законодательного собрания японского города Немуро раскритиковали слова члена парламента страны Ходаки Маруямы о военном захвате Курил и единогласно приняли резолюцию о его отставке, сообщает газета Mainichi.

«Слова депутата Маруямы попирают чувства бывших жителей островов и нашего города, они вызывают гнев. Мы заявляем протест и требуем, чтобы господин Маруяма добровольно отказался от своего места в парламенте», — говорится в резолюции (цитата по ТАСС).

Авторы резолюции призвали госорганы тщательнее выбирать депутатов для программы безвизовых обменов с южной частью Курил. Они также выразили надежду, что высказывание Маруямы не скажется негативно на переговорах с Россией о мирном договоре.

В мае депутат заявил, что Курилы нужно «отвоевать» у России после посещения острова Кунашир. После шесть оппозиционных партий представили резолюцию о необходимости его добровольной отставки.