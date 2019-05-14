Японский депутат покинет партию после слов об отвоевании Курил

Депутат нижней палаты парламента Японии Ходака Маруяма подал заявление о выходе из партии «Иссин но кай» (Общество возрождения Японии). Об этом сообщает NHK.

Такое решение он принял после скандала из-за его заявления о том, что Курилы нужно «отвоевать» у России. Ранее Маруяма посетил один из островов. Глава партии Итиро Мацуи призвал его отказаться от депутатского портфеля. Маруяма извинился за свои слова, признавшись, что был пьян.

Как сообщает Kyodo, генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что высказывания депутата вызывают сожаление, так как решить вопрос принадлежности южной части Курил можно только дипломатическим путем.

Россия и Япония не могут договориться о подписании мирного договора уже на протяжении 70 лет. Этому препятствует территориальный спор по поводу Курильских островов. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, которые считает своими «исконными территориями». Москва настаивает, что они перешли СССР по итогам Второй мировой войны.

