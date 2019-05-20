Предложивший отвоевать Курилы японский депутат отказался уйти в отставку

Депутат Палаты представителей японского парламента Ходака Маруяма отказался добровольно уйти в отставку после заявления о необходимости «отвоевать» Курилы у России. Об этом сообщает телеканал NHK.

Как считает Маруяма, его слова о том, «правильно или нет возвращать четыре острова», не нарушают Конституцию страны. Он подчеркнул, что его заявление было сделано в форме вопроса, предполагающего положительный или отрицательный ответ.

По мнению депутата, его отставка «может создать прецедент». «Я не могу позволить себе покинуть пост», — отметил он.

Ранее шесть оппозиционных партий, в том числе Конституционно-демократическая партия, представили резолюцию о необходимости добровольной отставки Маруямы. В случае принятия она будет носить рекомендательный характер.