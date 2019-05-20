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Предложивший отвоевать Курилы японский депутат отказался уйти в отставку

Депутат Палаты представителей японского парламента Ходака Маруяма отказался добровольно уйти в отставку после заявления о необходимости «отвоевать» Курилы у России. Об этом сообщает телеканал NHK.

Как считает Маруяма, его слова о том, «правильно или нет возвращать четыре острова», не нарушают Конституцию страны. Он подчеркнул, что его заявление было сделано в форме вопроса, предполагающего положительный или отрицательный ответ.

По мнению депутата, его отставка «может создать прецедент». «Я не могу позволить себе покинуть пост», — отметил он.

Ранее шесть оппозиционных партий, в том числе Конституционно-демократическая партия, представили резолюцию о необходимости добровольной отставки Маруямы. В случае принятия она будет носить рекомендательный характер.

Политика
Японский депутат покинет партию после слов об отвоевании Курил

14 мая Маруяма подал заявление о выходе из партии «Иссин, но кай» (Общество возрождения Японии) после скандала, вызванного его заявлением об «отвоевании» Курил, которое было сделано во время посещения острова Кунашир. Комментируя слова Маруямы, генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что они вызывают сожаление, поскольку вопрос принадлежности южной части островов можно решить только дипломатическим путем.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны, этому мешает территориальный спор о Курильских островах, которые в Токио считают своими «северными территориями» и требуют их возврата. Речь идет об островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи, которые перешли под контроль СССР по итогам войны.
 

Теги: Япония, депутат, Курильские острова
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