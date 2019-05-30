Оператор перевернувшегося на Дунае судна сообщил о состоянии катера

Компания-оператор затонувшего в Будапеште напротив здания парламента туристического судна Panorama Deck не может назвать причину, почему мог произойти инцидент. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя компании Михали Тота.

«Это был обычный день и обычная поездка. Мы проводим тысячи туристических прогулок на лодках каждый день, и не было никаких признаков, что такое может случиться», — отметил он. Затонувшее судно — Mermaid («Русалка») эксплуатировалось на Дунае с 2003 года, и «никаких признаков возможных проблем» с ним не было, добавил Тота. Компания следит за тем, чтобы необходимые регламентные работы по техобслуживанию флота проводились ежегодно, уточнил он.

Речь идет о прогулочном катере, который ранее столкнулся с другим судном на Дунае и затонул у здания парламента в центре Будапешта. На его борту находились 34 человека, из них 32 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. МИД Южной Кореи подтвердил гибель семи человек. Еще семерых госпитализировали, остальных ищут спасатели.

«По информации МВД Венгрии, россияне в результате инцидента не пострадали», — сообщил РБК пресс-атташе российского посольства в Будапеште Тигран Гарибян.

Туристы путешествовали с южнокорейской туристической компанией Very Good Tour. Ее операционный директор Ли Санг Му во время пресс-конференции сказал, что в группе были члены девяти семей, в основном — люди от 40 до 50 лет и как минимум один ребенок. Туроператор принял решение направить в Венгрию своих сотрудников для выяснения причин случившегося и работы с пострадавшими.