Пожизненный приговор убившему 19 женщин экс-милиционеру вступил в силу

Верховный суд России отклонил апелляцию осужденного за убийство 19 женщин бывшего новосибирского милиционера Евгения Чуплинского. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области.

«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации признала неубедительными доводы апелляционных жалоб осужденного и его защитника», — говорится в сообщении. Таким образом 29 мая приговор вступил в силу.

В конце февраля 2018 года его признали виновным в убийстве 19 женщин с 1998 года по 2005 год, а также краже телефона одной из потерпевших. Его приговорили к пожизненному сроку, однако впоследствии Верховный суд отменил решение новосибирского суда.

Однако в ноябре прошлого года Чуплинского повторно приговорили к пожизненному сроку в колонии особого режима. Он также должен выплатить потерпевшим 5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.