Самолет S7 экстренно сел в Норильске из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет авиакомпании S7 совершил вынужденную посадку в Норильске Красноярского края из-за плохого самочувствия пассажира. Лайнер летел из Москвы в Якутск, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.

«Самолет сел в Норильске из-за того, что стало плохо пассажиру. После оказания медпомощи пассажиру самолет продолжил путь в Якутск», — сказал он.

В диспетчерской аэропорта Норильска подтвердили вынужденную посадку самолета. Агентство отмечает, что рейс должен был прибыть в 11:35 (05:35 мск).

Пассажир самолета рассказал телеканалу «Якутия 24», что во время полета стало плохо гражданину Армении. По его словам, после посадки лайнера на борт прибыли медики. Самолет сел в Норильске в 05:16 по местному времени (01:16 мск).