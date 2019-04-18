Следовавший из Петербурга самолет совершил экстренную посадку в Тегеране

Пассажирский Boeing 757, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Тегерана из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает иранский портал Mehr.

Медики на земле диагностировали у 63-летнего мужчины инфаркт миокарда. Мужчина был доставлен в больницу. Данные о том, какому авиаперевозчику принадлежит самолет, не приводятся.

17 апреля экстренную посадку в Красноярске совершил самолет, следовавший из Владивостока в Москву. На борту находился губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Причиной посадки стало недомогание одной из пассажирок, ее сняли с рейса.