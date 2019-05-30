Путин назначил представителя при решении в парламенте вопроса о ДРСМД

Путин назначил представителя при решении в парламенте вопроса о ДРСМД

Президент России Владимир Путин назначил замминистра иностранных дел Сергея Рябкова официальным представителем российского лидера при рассмотрении вопроса о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в парламенте. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В документе говорится, что Рябков будет представлять президента при рассмотрении вопроса в палатах Федерального собрания России. Договор был подписан между СССР и США в декабре 1987 года.

В начале февраля Соединенные Штаты приостановили участие в ДРСМД. Впоследствии Россия ответила зеркально. Стороны обвинили друг друга в нарушении условий договора. Вашингтон заявлял, что им не соответствует российская ракета 9М729, а у Москвы вызвали претензии американские установки Mk 41. В Госдепе заявили, что Россия нарушает свои обязательства по контролю за вооружениями «систематически».