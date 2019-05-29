РЖД ответила на сообщения о задымлении в поезде из Петербурга в Хельсинки

РЖД ответила на сообщения о задымлении в поезде из Петербурга в Хельсинки

Пассажирский поезд, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Хельсинки, остановился на станции Белоозеро по техническим причинам. Впоследствии он отправился по маршруту с опозданием в полчаса, сообщил РБК представитель РЖД.

Поезд № 787 «Аллегро» остановился на станции Белоостров в 20:49. «После проверки бортового оборудования одного из вагонов поезд был отправлен далее по маршруту с опозданием на 28 минут», — сказал представитель компании.

Источник в экстренных службах рассказал РБК, что в вагоне произошло короткое замыкание без горения. Собеседник отметил, что в результате возникло легкое задымление, однако эвакуация не потребовалась.

Ранее источник «Интерфакса» также сообщал, что в международном скоростном поезде Санкт-Петербург-Хельсинки произошло короткое замыкание в потолочной электрике, вызвавшее задымление. Собеседник добавил, что с ситуацией справилась бригада поезда. В результате никто не пострадал.