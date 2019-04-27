МЖД назвала предварительную причину пожара в подмосковной электричке

По предварительным данным, пожар в электричке Царицыно — Серпухов произошел из-за занесения источника огня в вагон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги (МЖД), поступившем в РБК.

Из-за возникших задымления и возгорания электричку остановили на станции Чехов, пассажиров высадили из поезда и выдали на линию резервный состав для их перевозки.

Пожар не повлиял на движение других пригородных поездов, сообщает МЖД.

Возгорание произошло вечером 26 апреля, для тушения был задействован пожарный поезд, прибывший со станции Люблино. В результате инцидента пострадавших нет.