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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Общество ,  
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МЖД назвала предварительную причину пожара в подмосковной электричке

По предварительным данным, пожар в электричке Царицыно — Серпухов произошел из-за занесения источника огня в вагон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги (МЖД), поступившем в РБК.

Из-за возникших задымления и возгорания электричку остановили на станции Чехов, пассажиров высадили из поезда и выдали на линию резервный состав для их перевозки.

Общество
Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов

Пожар не повлиял на движение других пригородных поездов, сообщает МЖД.

Возгорание произошло вечером 26 апреля, для тушения был задействован пожарный поезд, прибывший со станции Люблино. В результате инцидента пострадавших нет.

Теги: МЖД, Пожар, вагон, электричка
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