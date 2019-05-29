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МВД согласилось сократить перечень опасных собак

МВД сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк. Она отметила, что проект постановления был доработан с учетом предложений, поступивших из федеральных органов власти и от общественных организаций.

Обновленный перечень опубликован на портале нормативных правовых актов. Согласно документу, потенциально опасными считаются акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды. Также в списке волкособ, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака и метисы перечисленных пород. Как уточняется в пояснительной записке, в перечень попали породы, используемые для травли, а также те, в которых «не велась селекция на лояльность к человеку».

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Уточняется, что потенциально опасных собак можно выгуливать только в намордниках и на поводках. Исключение составляют случаи выгула на огороженной территории, принадлежащей хозяину пса. При входе туда должна быть специальная предупреждающая надпись.

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МВД в марте представило проект постановления правительства, включающий 69 пород собак, которые предполагалось отнести к потенциально опасным. В перечне в том числе присутствовали доберман пинчер, кавказская овчарка, московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, ризеншнауцер, ротвейлер, черный терьер и шарпей. После обсуждения в Думе список сократился до 13 пород.

Теги: ГУ МВД, собаки
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