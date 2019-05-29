«Сибур» открыл лабораторию в «Сколково»

Российская нефтехимическая компания «Сибур» открыла на площадке инновационного центра «Сколково» собственный исследовательский центр для разработки и тестирования продуктов из полимеров. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Подобный центр, уточнили в пресс-службе, стал первым в России.

Его задачей, по информации «Сибура», станет «расширение возможности эффективного использования полимеров как при производстве уже существующих на рынке продуктов, так и при создании уникальных инновационных продуктовых решений». В частности, первые образцы, разработанные специалистами центра, рассчитывают в компании, станут перерабатываться в трубы, медицинские изделия, пленки и пищевую упаковку.

В будущем продукция завода, надеются в «Сибуре», «будет играть важную роль в замещении зарубежных полимеров и увеличении доли несырьевого, неэнергетического экспорта».

Инвестиции в создание центра, уточнили в пресс-службе, составили 2,2 млрд руб. Сколько всего планируется вложить в его работу, в компании не уточнили.