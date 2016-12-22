Дворкович рассказал о влиянии санкций против Вексельберга на «Сколково»

Санкции против сопредседателя «Сколково» Виктора Вексельберга не повлияли на работу фонда, заявил РБК другой его соруководитель, Аркадий Дворкович. Но западные партнеры начали осторожнее подходить к встречам и сделкам

Виктор Вексельберг (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Несмотря на то что власти США 6 апреля включили Виктора Вексельберга в санкционный список SDN, на деятельности фонда «Сколково» и его западных партнеров это не отразилось. Об этом в интервью РБК заявил бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, который в мае стал сопредседателем совета инновационного фонда (Вексельберг — второй сопредседатель).

«В настоящее время, конечно, партнеры чуть более осторожно подходят к конкретным встречам и заключению сделок. Если мы увидим, что есть реальные проблемы, будем думать, какие нужно принимать решения», — рассказал Дворкович.

По его словам, пока не было «никаких отрицательных последствий» и ни один из партнеров не отказался работать в инновационном центре. «Мы мониторим ситуацию, юристы тоже смотрят на всю эту ситуацию. Будем продолжать следить за развитием событий», — добавил он.

В случае взаимодействия с фигурантами списка SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) компании и физические лица рискуют попасть под вторичные санкции, следует из разъяснений Минфина США.

Дворкович подчеркнул, что с американскими партнерами «Сколково», включая Массачусетский технологический институт (MIT), Cisco и Boeing, и со многими другими «продолжается очень активное взаимодействие». Отвечая на вопрос, останется ли Вексельберг работать в фонде, он сказал, что «пока планов менять что-то нет».

По словам бывшего вице-премьера, бизнесмен и принадлежащая ему компания «Ренова», которая также попала под санкции США, «продолжают инвестировать» в «Сколково». Представитель «Реновы» не ответил на запрос РБК.

Однако Дворкович не стал отрицать влияния санкций на российскую экономику, отметив, что оно «не очень большое». По его мнению, российской экономике удалось минимизировать эффект от санкций, приспособившись работать в таких условиях. «Но нельзя говорить, что совсем эффекта нет. Конечно, что-то получается медленнее, хуже доступ к финансированию и какие-то проекты не реализуются, какие-то технологии недоступны. Но мы это компенсируем другими более активными действиями. Будем продолжать это делать», — пояснил сопредседатель «Сколково».

Из того, что нужно привнести в работу фонда, Дворкович отметил взаимодействие с другими институтами развития. «Я имею в виду и Российскую венчурную компанию, и «ВЭБ инновации», и инновационные структуры крупнейших российских корпораций. Точечные взаимодействия уже существуют, но далеко от того уровня, который необходим, и это одна из задач, которой я буду заниматься», — сказал он.

«У «Сколтеха» в основном партнерство было с MIT, и это так и планировалось. На новом этапе нам нужна более широкая сеть партнерств, не только с MIT, но и с более значительным кругом университетов, научных центров», — добавил сопредседатель «Сколково».

Говоря о планах развития фонда, Дворкович отметил возможность строительства второй очереди университета и второй очереди технопарка. Для этого, по его словам, не потребуется значительной докапитализации из бюджета, поскольку он рассчитывает прежде всего на привлечение частного финансирования: «Мы будем доказывать нашим партнерам, что «Сколково» — это хорошее место для вложения частных денег».