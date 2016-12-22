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Дворкович рассказал о влиянии санкций против Вексельберга на «Сколково»
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Дворкович рассказал о влиянии санкций против Вексельберга на «Сколково»
Бизнес, 09:02
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Дворкович рассказал о влиянии санкций против Вексельберга на «Сколково»
Санкции против сопредседателя «Сколково» Виктора Вексельберга не повлияли на работу фонда, заявил РБК другой его соруководитель, Аркадий Дворкович. Но западные партнеры начали осторожнее подходить к встречам и сделкам
Виктор Вексельберг  (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Несмотря на то что власти США 6 апреля включили Виктора Вексельберга в санкционный список SDN, на деятельности фонда «Сколково» и его западных партнеров это не отразилось. Об этом в интервью РБК заявил бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, который в мае стал сопредседателем совета инновационного фонда (Вексельберг — второй сопредседатель).

«В настоящее время, конечно, партнеры чуть более осторожно подходят к конкретным встречам и заключению сделок. Если мы увидим, что есть реальные проблемы, будем думать, какие нужно принимать решения», — рассказал Дворкович.

По его словам, пока не было «никаких отрицательных последствий» и ни один из партнеров не отказался работать в инновационном центре. «Мы мониторим ситуацию, юристы тоже смотрят на всю эту ситуацию. Будем продолжать следить за развитием событий», — добавил он.

В случае взаимодействия с фигурантами списка SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) компании и физические лица рискуют попасть под вторичные санкции, следует из разъяснений Минфина США.

Дворкович подчеркнул, что с американскими партнерами «Сколково», включая Массачусетский технологический институт (MIT), Cisco и Boeing, и со многими другими «продолжается очень активное взаимодействие». Отвечая на вопрос, останется ли Вексельберг работать в фонде, он сказал, что «пока планов менять что-то нет».

По словам бывшего вице-премьера, бизнесмен и принадлежащая ему компания «Ренова», которая также попала под санкции США, «продолжают инвестировать» в «Сколково». Представитель «Реновы» не ответил на запрос РБК.

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Однако Дворкович не стал отрицать влияния санкций на российскую экономику, отметив, что оно «не очень большое». По его мнению, российской экономике удалось минимизировать эффект от санкций, приспособившись работать в таких условиях. «Но нельзя говорить, что совсем эффекта нет. Конечно, что-то получается медленнее, хуже доступ к финансированию и какие-то проекты не реализуются, какие-то технологии недоступны. Но мы это компенсируем другими более активными действиями. Будем продолжать это делать», — пояснил сопредседатель «Сколково».

Из того, что нужно привнести в работу фонда, Дворкович отметил взаимодействие с другими институтами развития. «Я имею в виду и Российскую венчурную компанию, и «ВЭБ инновации», и инновационные структуры крупнейших российских корпораций. Точечные взаимодействия уже существуют, но далеко от того уровня, который необходим, и это одна из задач, которой я буду заниматься», — сказал он.

«У «Сколтеха» в основном партнерство было с MIT, и это так и планировалось. На новом этапе нам нужна более широкая сеть партнерств, не только с MIT, но и с более значительным кругом университетов, научных центров», — добавил сопредседатель «Сколково».

Говоря о планах развития фонда, Дворкович отметил возможность строительства второй очереди университета и второй очереди технопарка. Для этого, по его словам, не потребуется значительной докапитализации из бюджета, поскольку он рассчитывает прежде всего на привлечение частного финансирования: «Мы будем доказывать нашим партнерам, что «Сколково» — это хорошее место для вложения частных денег».

Авторы: Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко.
Теги: «Сколково»
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