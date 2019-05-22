В лаборатории «Сколково» разлился бром

В лаборатории инновационного центра «Сколково» разлилось пять граммов брома. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

По данным агентства, в результате происшествия пострадал лаборант, вдохнувший пары вещества.

«Сотрудник лаборатории переливал бром и разлил опасную жидкость», — уточнил источник ТАСС в экстренных службах, добавив, что госпитализация не потребовалась. Здание не эвакуировали.

При содержании брома в воздухе в концентрации около 0,001% у человека начинается раздражение слизистых оболочек, головокружение, носовые кровотечения, а при более высоких концентрациях — спазмы дыхательных путей и удушье.

Позднее в пресс-службе фонда «Сколково» сообщили «РИА Новости», что последствия выброса паров брома устранены, дальнейших угроз для работы нет.