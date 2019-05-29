В Вольске ударившего школьницу топором подростка арестовали

Подросток, который напал на школьницу в Вольске (Саратовская область), арестован на два месяца, сообщила РБК старший помощник руководителя управления Следственного комитета Саратовской области Надежда Волошина.

В Вольском районном суде, который решал вопрос о мере пресечения, уточнили «РИА Новости», что нападавший не признал вину. «Я не хотел никого убивать, я хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни», — процитировали слова школьника в суде.

Подросток напал на школу 28 мая — он кинул два коктейля Молотова (они не загорелись) в класс, а затем ударил 12-летнюю ученицу топором и скрылся с места происшествия.

Пострадавшая пережила операцию, ее состояние оценивается как удовлетворительное. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по дело по ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом).