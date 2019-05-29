Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»

Представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к немецким СМИ, опубликовавшим видеозапись с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристана Штрахе и «россиянки». Она назвала ситуацию «спланированной провокацией».

«После того как в СМИ появилась информация, что Spiegel и Süddeutsche Zeitung получили видео с якобы «племянницей» русского олигарха и австрийским политиком от некоей фирмы, купившей его, как сообщается, за €600 тыс., а вся история оказалась спланированной провокацией с участием нанятой за впечатляющий гонорар боснийской студентки, немецкие журналисты, запустившие этот фейк, как минимум, должны объясниться. Как же так получилось, что эта фальшивка очутилась именно в их руках, а они успешно раскрутили ее, дополнив дезой?» — написала она.

Захарова напомнила, что немецкие СМИ с самого начала в опубликованных материалах «недвусмысленно» указывали на вину России в скандале. При этом постановочный характер видео был им хорошо известен. По словам представителя МИДа, Москва проведет собственное расследование случившегося и представит ОБСЕ всю необходимую информацию. «Но главный вопрос остается открытым: кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент «независимую» немецкую прессу?» — добавила она.

На видеозаписи Штрахе на Ибице беседует с женщиной, представившейся племянницей российского олигарха и назвавшей себя Аленой Макаровой. В разговоре речь шла о возможности некоторых россиян спонсировать избирательную кампанию Штрахе в 2016 году в обмен на правительственные заказы и покупку газеты Kronen Zeitung. Появление видеозаписи спровоцировало политический кризис, итогом которого стала отставка австрийского кабмина.