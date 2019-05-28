СМИ узнали подробности о «россиянке» из видео с бывшим вице-канцлером

СМИ узнали подробности о «россиянке» из видео с бывшим вице-канцлером

По данным австрийских СМИ, в видео снялась студентка из Боснии, которая владела несколькими языками. Для участия в видео ей пришлось пройти кастинг, а за работу платили €7 тыс. в день

Хайнц-Кристиан Штрахе (Фото: Florian Wieser / EPA / ТАСС)

Роль племянницы российского олигарха на встрече с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе сыграла боснийская студентка, пишет издание Kronen Zeitung.

Как пишет издание, видеозапись была подготовлена немецким детективом, венским адвокатом, студенткой и двумя экспертами по безопасности. Студентка свободно владела русским языком и еще тремя языками. Для участия в подготовке видео ей пришлось пройти кастинг. Также указывается, что девушке ежедневно платили €7 тыс.

По данным газеты, для встречи была выбрана подготовленная вилла, которая уже использовалась для подобных операций. Чтобы развязать язык Штрахе и его помощнику, использовались алкоголь и наркосодержащие вещества, указало издание.

При этом сам Штрахе заявлял, что его собеседницей была гражданка Латвии.

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