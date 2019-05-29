Глава Коми уволил заподозренную в коррупции зампреда правительства

Первый заместитель председателя правительства Республики Коми Лариса Максимова освобождена от должности с 29 мая в связи с утратой доверия. Соответствующее распоряжение главы Коми Сергея Гапликова опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

Максимова освобождена от должности из-за «непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого она являлась». В чем заключался данный конфликт, не уточняется.

«Перед законом все равны. Я всегда придерживался и буду придерживаться этой позиции», — прокомментировал Гапликов свое решение.

Во вторник РБК со ссылкой на источники в правительстве республики сообщал о том, что Максимову отстранили от работы. Как сообщили источники в республиканском правительстве, ее отстранили по подозрению в нарушении антикоррупционного законодательства, в отношении женщины ведется проверка.