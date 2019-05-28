Первого замглавы Коми отстранили от работы из-за подозрений в коррупции

Первого замглавы Коми отстранили от работы из-за подозрений в коррупции

Первого зампреда правительства Коми Ларису Максимову отстранили от работы по подозрению в нарушении антикоррупционного законодательства. Соответствующее распоряжение подписал глава республики.

Лариса Максимова (Фото: Сайт правительства Коми)

Первого заместителя председателя правительства республики Коми Ларису Максимову с 27 мая отстранили от работы, рассказали РБК два источника в правительстве республики.

«Решение об отстранении Ларисы Максимовой от исполнения должностных обязанностей первого заместителя председателя правительства принято в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса России, а также в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О противодействии коррупции», — рассказал РБК источник в правительстве региона.

Накануне глава республики Сергей Гапликов подписал соответствующее распоряжение. «На данный момент в отношении Максимовой проводится проверка», — сказал источник РБК, отметив, что в случае выявления нарушений она «будет уволена с должности с формулировкой «за утрату доверия».

Максимова, ранее возглавлявшая ФНС по Коми, была назначена на должность первого заместителя председателя правительства республике в конце 2015 года. Максимова отвечает в команде Гапликова за экономические и социальные вопросы.

Вице-премьер Коми Наталья Михальченко сказала РБК, что «пока не в курсе увольнения Максимовой». Глава администрации Коми на запрос РБК не ответил.