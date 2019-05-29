МЧС предупредило о жаре в Москве

МЧС распространило экстренное сообщение из-за сильной жары в Москве 29 мая. Об этом сообщается на странице московского главка.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 29 мая местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30–31 градус», — указано в сообщении. В связи с жарой МЧС рекомендует избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых оттенков и головные уборы, а также пить больше воды.

Накануне синоптики называли самым теплым днем с начала года в Москве 28 мая, воздух прогрелся до плюс 26 градусов. По их данным, жара начнет спадать с 30 мая и придут дожди. Температура при этом сохранится на уровне плюс 23–28 градусов.