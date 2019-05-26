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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Синоптики пообещали москвичам на следующей неделе жару до 32 градусов
В середине следующей недели в столицу придет жаркая погода. В среду, 29 мая, столбики термометров поднимутся до 32 градусов, утверждают специалисты
Отдыхающие в парке искусств «Музеон» в Москве (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

На следующей неделе температура в Москве и Московской области поднимется до 32 градусов тепла. Об этом свидетельствуют материалы на сайте Гидрометцентра России.

Первая половина недели, согласно прогнозу синоптиков, будет солнечной (переменная облачность, без осадков). Максимального значения столбики термометров достигнут в среду, 29 мая. В этот день, по оценкам специалистов, воздух в городе прогреется от 30 до 32 градусов, в области — от плюс 27 до плюс 32. При этом местами в регионе, признали эксперты, будет ветрено (порывы, предупредили в метеобюро, могут достигнуть 12–17 м/c).

В понедельник и вторник, по данным синоптиков, тоже будет жарко — температура в столице и Подмосковье в эти дни, обещают эксперты, будет колебаться от 21 до 27 градусов тепла.

Общество
Синоптики предупредили о кратковременных дождях и грозе в Москве

Жара сохранится в Москве и области и в четверг, 30 мая (от плюс 26 до плюс 31 градуса). Однако со второй половины недели в регион, по информации Гидрометцентра, придут дожди. Так, в четверг ожидаются небольшие осадки. Кратковременный дождь москвичам синоптики обещают и в пятницу, 31 мая. Температура при этом сохранится на уровне 23–28 градусов.

В первый день лета, в субботу, по данным специалистов, в Москве будет облачно, временами пройдет дождь. Температура останется на уровне 24–29 градусов тепла.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Гидрометцентр, Москва, Погода
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