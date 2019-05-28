«Мосбиржа» с июня приостановит торги акциями «МегаФона»

«Мосбиржа» с 3 июня приостановит торги акциями сотового оператора «МегаФон», говорится в сообщении биржи.

Уточняется, что такое решение было принято в связи с поступившим «Мосбирже» требованием о выкупе ценных бумаг оператора.

В марте миноритарные владельцы 20,36% ценных бумаг «МегаФона» предъявили акции к выкупу, покупателем стала «дочка» «МегаФона» — «МегаФон-Финанс», которая уже владела 22,52% в капитале оператора. Отмечалось, что всего «МегаФон» в рамках байбэка потратит на выкуп 83,3 млрд руб. После сделки в обращении «Мосбиржи» осталось 0,8% акций компании, которые переведены в некотировальную часть списка биржи и являются ограниченно ликвидными.

Основным продавцом акций стал Газпромбанк, который владел долей в 18,96%. Банк уточнял, что полностью вышел из капитала оператора.