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Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
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Песков заявил об отсутствии «прикидок» по встрече в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к настоящему моменту ясности по возможности встречи в «нормандском формате» нет, передает «РИА Новости».

«Пока нет никаких прикидок по встрече в «нормандском формате», — сказал Песков. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер ранее говорил, что обсуждалась возможность встречи нормандской четверки в июле, однако конкретных договоренностей нет. «Были дискуссии о возможности встречи в нормандском формате, возможно, уже в июле, я не думаю, что что-либо пока было запланировано», — указывал Волкер.

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Россия назвала условие для нового саммита «нормандской четверки»

На прошлой неделе Песков сообщил, что президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель не обсуждал конкретику по саммиту в «нормандском формате».

В августе 2018 года глава МИД России Сергей Лавров говорил, что встреча лидеров «нормандского формата» может пройти только после воплощения в жизнь прежних договоренностей.

Впервые переговоры в нормандском формате по урегулированию на востоке Украины состоялись летом 2014 года.

Теги: Дмитрий Песков, «нормандский формат»
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