Песков заявил об отсутствии «прикидок» по встрече в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к настоящему моменту ясности по возможности встречи в «нормандском формате» нет, передает «РИА Новости».

«Пока нет никаких прикидок по встрече в «нормандском формате», — сказал Песков. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер ранее говорил, что обсуждалась возможность встречи нормандской четверки в июле, однако конкретных договоренностей нет. «Были дискуссии о возможности встречи в нормандском формате, возможно, уже в июле, я не думаю, что что-либо пока было запланировано», — указывал Волкер.

На прошлой неделе Песков сообщил, что президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель не обсуждал конкретику по саммиту в «нормандском формате».

В августе 2018 года глава МИД России Сергей Лавров говорил, что встреча лидеров «нормандского формата» может пройти только после воплощения в жизнь прежних договоренностей.