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Exxon Mobil $86,5 (+17,42%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
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В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали торговый центр «Щука»

Из-за сообщения о минировании эвакуировали более 1,2 тыс. человек из торгового центра «Щука» на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Представитель экстренных служб рассказал «РИА Новости», что из ТЦ эвакуировали более 1,3 тыс. человек.

Владелец одного из магазинов в ТРК «Щука» подтвердил РБК, что эвакуация проводилась. Позднее все вернулись в помещение.

Как отмечает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, позвонил мужчина, который заявил, что хочет совершить теракт в торговом центре «Щука». Как сообщил собеседник ТАСС в экстренных службах, здание было обследовано кинологом, однако подозрительных предметов не было обнаружено.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили РБК, что не обладают информацией об эвакуировании ТЦ «Щука» из-за угрозы минирования.

Фотогалерея 
Эвакуация после массовых звонков о минировании. Фоторепортаж

В конце марта СМИ сообщили об эвакуации 800 человек из торгового центра «РИО» на севере Москвы после анонимного сообщения о минировании. В феврале звонки о минировании поступали в десятки организаций по Москве и области.

Теги: Москва, эвакуация, звонки о минировании, новости РБК
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