В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали торговый центр «Щука»

Из-за сообщения о минировании эвакуировали более 1,2 тыс. человек из торгового центра «Щука» на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Представитель экстренных служб рассказал «РИА Новости», что из ТЦ эвакуировали более 1,3 тыс. человек.

Владелец одного из магазинов в ТРК «Щука» подтвердил РБК, что эвакуация проводилась. Позднее все вернулись в помещение.

Как отмечает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, позвонил мужчина, который заявил, что хочет совершить теракт в торговом центре «Щука». Как сообщил собеседник ТАСС в экстренных службах, здание было обследовано кинологом, однако подозрительных предметов не было обнаружено.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили РБК, что не обладают информацией об эвакуировании ТЦ «Щука» из-за угрозы минирования.