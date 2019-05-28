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ФАС не поддержала идею обязать торговые сети принимать бутылки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не поддерживает идею обязать торговые сети принимать потребительскую тару и упаковку для переработки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФАС Игоря Артемьева.

«Я думаю, что мы не можем это поддержать. Я говорю, оно странное, непонятное предложение», — сказал Артемьев.

Глава ФАС добавил, что он не понимает, зачем торговым сетям потребительская тара, так как они не являются производителями.

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«Давайте еще мусор их попросим принимать, еще что-нибудь придумаем», — подытожил он.

Ранее идею обязать торговые сети принимать тару и упаковку на переработку поддержали в Минпромторге, заметив, однако, что она нереализуема в рамках существующего санитарного законодательства.

Газета «Известия» сообщила накануне о том, что в России может быть возобновлена практика сдачи бутылок в магазины. По данным издания, премьер-министр Дмитрий Медведев дал Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития поручение проработать вопрос обязательного приема полимерной и стеклянной тары торговыми сетями. В Ассоциации компаний розничной торговли ТАСС сообщили, что торговые сети, входящие в ассоциацию, могут запустить пилотные проекты по сбору тары и упаковки для вторичной переработки.

Теги: Федеральная антимонопольная служба, Игорь Артемьев, упаковка, переработка
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