ФАС не поддержала идею обязать торговые сети принимать бутылки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не поддерживает идею обязать торговые сети принимать потребительскую тару и упаковку для переработки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФАС Игоря Артемьева.

«Я думаю, что мы не можем это поддержать. Я говорю, оно странное, непонятное предложение», — сказал Артемьев.

Глава ФАС добавил, что он не понимает, зачем торговым сетям потребительская тара, так как они не являются производителями.

«Давайте еще мусор их попросим принимать, еще что-нибудь придумаем», — подытожил он.