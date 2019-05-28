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Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Минпромторг назвал идею сдачи бутылок в магазинах противоречащей СанПиНам

Минпромторг рассмотрел вопрос об обязанности торговых сетей принимать от потребителей тару, в том числе стеклянные бутылки, для повторного использования, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства. Министерство поддержало инициативу, но отметило, что в настоящий момент она противоречит санитарным нормам.

Ведомство напомнило, что, согласно закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, отходы потребления должны быть безопасными для человека, а их сбор должен соответствовать санитарным правилам и нормам (СанПиНам). Правила запрещают устройство пунктов приема вторичного сырья в продовольственных и промтоварных магазинах, в их складах, а также на территории предприятий общественного питания и торговли. Ведомство призвало проработать вопрос вместе с деловым и экспертным сообществом.

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Готовность к введению этой инициативы нужна не только от торговли, но и со стороны производителей тары и напитков, добавили в пресс-службе министерства. Как подчеркнул Минпромторг, «установлением одной лишь обязанности магазинам принимать потребительскую тару в данном случае ограничиться не получится».

Ввести обязательный прием тары в магазины предложила «Справедливая Россия», сообщили ранее «Известия». По мнению депутатов, ритейлеры должны платить населению по 5-7 руб. за пустую бутылку. Как писала газета, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать этот вопрос профильным ведомствам. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что пилотные проекты по сбору тары для вторичной переработки могут запустить до конца года.

Теги: Минпромторг, стеклотара
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