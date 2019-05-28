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Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
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Парламент Абхазии перенес дату выборов президента

Депутаты парламента Абхазии перенесли дату выборов президента республики с 21 июля на 25 августа. Об этом сообщает «Апсныпресс».

Отмечается, что за перенос проголосовали 24 депутата из 28 присутствовавших на сессии Народного собрания.

Перенести выборы главы государства потребовали представители оппозиции, предложив провести их осенью. Поводом для этого стала болезнь одного из ее лидеров, соперника президента Рауля Хаджимбы Аслана Бжании. 18 апреля Бжанию и двоих охранников госпитализировали в одну из московских больниц. По данным минздрава республики, его состояние ухудшилось из-за вирусной пневмонии. Сторонники Бжании считают, что депутата отравили.

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20 мая парламент Абхазии отказался перенести выборы на осень, после этого оппозиция объявила о проведении бессрочной акции протеста. Через несколько дней сторонники Хаджимбы и оппозиции договорились о переносе даты выборов на 25 августа.

Теги: Абхазия, выборы президента, Парламент
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