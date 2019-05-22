Оппозиция Абхазии согласилась с предложением президента по дате выборов

Руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба рассказал, что оппозиция и президент страны Рауль Хаджимба договорились перенести выборы главы государства на 25 августа. Об этом сообщает государственное информагентство «Апсныпресс».

«Президент максимально пошел на встречу, учитывая конституционные нормы. Он гарантировал смещение сроков на 25 августа», — сказал он.

Хишба отметил, что депутат Аслан Бжания может не присутствовать на регистрации и не сдавать экзамен по языку. Он подчеркнул, что президент готов подтвердить, что Бжания «великолепно владеет абхазским языком».

20 мая сторонники Бжании организовали бессрочный митинг. Они потребовали перенести президентские выборы с 21 июля на осень. В связи с этим президент Абхазии Хаджимба обвинил оппозицию в попытке захвата власти.