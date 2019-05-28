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Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
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Финансы ,  
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Капитализация НОВАТЭКа превысила 4 трлн руб. на Московской бирже

В ходе торгов на Московской бирже рыночная капитализация НОВАТЭКа превысила 4 трлн руб. По состоянию на 12:00 мск этот показатель достиг 4,001 трлн руб. Стоимость акций компании на тот момент составляла 1314 руб. за штуку.

Вечером 27 мая капитализация НОВАТЭКа достигла 3,985 трлн руб. при цене одной акции в 1316 руб. Таким образом, компания обогнала ЛУКОЙЛ, капитализация которого на тот момент составляла 3,915 трлн руб.

Бизнес
НОВАТЭК обошел ЛУКОЙЛ по рыночной капитализации

В сентябре прошлого года НОВАТЭК впервые обошел по капитализации «Газпром».

На момент написания новости первое место по капитализации занимал Сбербанк (5,090 трлн руб.), далее следовали «Газпром» (4 849 трлн руб.) и «Роснефть» (4 584 трлн руб.).

Теги: НОВАТЭК, капитализация, Московская биржа
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