НОВАТЭК обошел ЛУКОЙЛ по рыночной капитализации

Акции НОВАТЭКа обновили максимум, компания обогнала ЛУКОЙЛ по капитализации. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 17:25 акции НОВАТЭКа подорожали на 1,9%, их стоимость достигла отметки 1316 руб. за акцию, при этом капитализация компании выросла до 3,985 трлн руб. Капитализация ЛУКОЙЛа в этот момент составляла 3,915 трлн руб.

На первом месте по капитализации остается Сбербанк (5,059 трлн руб.), за ним следуют «Газпром» (4,86 трлн руб.), «Роснефть» (4,49 трлн руб.), НОВАТЭК и ЛУКОЙЛ.

В сентябре 2018 года НОВАТЭК впервые обошел по капитализации «Газпром» — 3,497 трлн руб. против 3,494 трлн руб.