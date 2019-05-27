НОВАТЭК обошел ЛУКОЙЛ по рыночной капитализации

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,39 -0,09 EUR Бирж. 72,07 -0,19 Brent 69,81 +2,63% USD Нал. 64,96 64,07 EUR Нал. 72,69 71,72 USD ЦБ 64,46 -0,15 EUR ЦБ 72,19 -0,13 EUR/USD 1,1190 -0,0014 BTC/USD Бирж. 8 854,10 +121,40 IMOEX 2 630,77 +0,44% RTSI 1 287,11 +0,63% DJIA 25 585,69 +0,37% Nasdaq 7 637,01 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Акрон ₽5 100 (+11,31%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Акрон ₽5 100 (+11,31%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 64,46 (-0,15) Quote, 14:01
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 72,19 (-0,13) Quote, 14:01
«Локомотив» объявил об уходе капитана команды Игоря Денисова Спорт, 18:19 В Госдуме заявили о планах изгнания иностранных компаний с рынка такси Общество, 18:19 Магазин на колесах: советы владельца сыроварни «Русский пармезан» РБК и ГАЗ, 18:14 СК начал проверку после нападения на сотрудников газеты КПРФ в Ставрополе Общество, 18:14 Европарламент сдвинулся вправо Политика, 17:56 Шувалов объявил о выделении заводу «Ангстрем-Т» почти 21 млрд руб. Бизнес, 17:54 В Киеве уточнили данные о бунте заключенных в Одессе Общество, 17:52 Правительство сохранило наружную рекламу вдоль дорог Технологии и медиа, 17:50 НОВАТЭК обошел ЛУКОЙЛ по рыночной капитализации Бизнес, 17:50 Куда инвестируют предприниматели, добившиеся успеха РБК и Сбербанк Первый, 17:43 В аэропорту Киева автобус не довез до самолета 30 пассажиров Общество, 17:41 Операторы связи в регионах оказались не готовы отменить плату за входящие Технологии и медиа, 17:39 ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов» Бизнес, 17:36 Командам без стадиона запретят играть в РПЛ с сезона-2020/21 Спорт, 17:24
Бизнес ,  
0 
НОВАТЭК обошел ЛУКОЙЛ по рыночной капитализации

Акции НОВАТЭКа обновили максимум, компания обогнала ЛУКОЙЛ по капитализации. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 17:25 акции НОВАТЭКа подорожали на 1,9%, их стоимость достигла отметки 1316 руб. за акцию, при этом капитализация компании выросла до 3,985 трлн руб. Капитализация ЛУКОЙЛа в этот момент составляла 3,915 трлн руб.

Бизнес
НОВАТЭК по капитализации впервые обошел «Газпром»

На первом месте по капитализации остается Сбербанк (5,059 трлн руб.), за ним следуют «Газпром» (4,86 трлн руб.), «Роснефть» (4,49 трлн руб.), НОВАТЭК и ЛУКОЙЛ.

В сентябре 2018 года НОВАТЭК впервые обошел по капитализации «Газпром» — 3,497 трлн руб. против 3,494 трлн руб.

Теги: Московская биржа, Акции, НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ
Материалы по теме
Прибыль акционеров НОВАТЭКа в 2018 году выросла на 4,7%
Бизнес
Акции НОВАТЭКа обновили исторический максимум
Бизнес
НОВАТЭК по капитализации впервые обошел «Газпром»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter