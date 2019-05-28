Разработчик «Авангарда» получил звание Героя Труда

Гендиректор и генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов получил золотую звезду Героя Труда России. Как передают ТАСС и «РИА Новости», он появился с золотой медалью на груди на Международной молодежной конференции по аэрокосмическим технологиям в ДК «Мир» в Реутове.

Леонова наградили закрытым указом, сообщил источник РБК.

НПО машиностроения производит крылатые ракеты различных типов, а также космические комплексы, системы и аппараты. Предприятие является разработчиком комплекса «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком.

Президент России Владимир Путин впервые рассказал о комплексе «Авангард» во время послания Федеральному посланию в 2018 году, отметив, что он может поражать цели из космоса. По значимости для безопасности комплекс не уступает запуску первого искусственного спутника Земли, отмечал позднее Путин.