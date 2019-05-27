Суд Кувейта приговорил к шести месяцам тюрьмы свидетеля по делу россиянки

Апелляционный суд Кувейта приговорил к шести месяцам тюрьмы свидетеля по делу Марии Лазаревой, осужденной на десять лет за растрату государственных средств. Об этом РБК сообщил советник председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который оказывает поддержку россиянке.

По его словам, аудитора Государственного аудиторского бюро Кувейта Хамада Аль-Аллаяна осудили за подделку документа, на основе которого Лазареву приговорили к лишению свободы.

«Однако Мария продолжает сидеть в тюрьме, несмотря на полную юридическую абсурдность выдвинутых обвинений и решений суда, несмотря на постоянные просьбы МИД РФ, Федерального собрания РФ обеспечить справедливость рассмотрения дела россиянки, и многочисленные протесты международной общественности и российских и международных СМИ», — сказал он.

Лазарева является исполнительным директором инвестиционной компании KGL Investment (KGLI). В Кувейте на нее завели два уголовных дела. По первому ее обвинили в хищении государственных средств, выделенных на разработку стратегии развития транспортно-логистического хаба в стране. По этому делу в мае 2018 года россиянку приговорили к десяти годам тюрьмы. Второе дело касается содействия хищению средств из госфонда Кувейта по развитию портовой инфраструктуры.