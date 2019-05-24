Защита осужденной в Кувейте россиянки подала жалобу в ООН

Защита россиянки Марии Лазаревой, которую в Кувейте приговорили к десяти годам лишения свободы за растрату госсредств, обратилась в ОНН с просьбой провести расследование по ее делу. Об этом сообщили ее адвокаты (документ есть в распоряжении РБК).

Жалобу в ООН направили из-за «продолжающегося лишения Лазаревой свободы и тем, как это отражается на условиях для иностранного инвестирования в Кувейте». Заявление от лица Лазаревой подала международная группа ее адвокатов во главе с британской правозащитницей Шери Блэр.

В деле Лазаревой, отмечают адвокаты, «упоминаются нарушения Кувейтом мер справедливого судебного разбирательства и мер по защите от произвольного задержания в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах».

«Рабочая группа ООН должна будет обратиться к кувейтским властям, чтобы получить их ответ, прежде чем выносить заключение, но группа может рекомендовать освободить г-жу Лазареву и выплатить ей компенсацию со стороны Кувейта», — говорится в документе.