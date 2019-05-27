ЮниКредит Банк подключился к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в РБК.

«ЮниКредит Банк предоставил своим клиентам возможность получать и отправлять денежные средства с использованием Системы быстрых платежей по номеру телефона», — говорится в сообщении.

В банке отметили, что в настоящее время клиенты могут переводить средства с текущего счета в рублях без комиссии. Впоследствии они смогут переводить деньги с банковских карт.

В середине апреля начальник управления инноваций Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников рассказал, что в ближайшее время к Системе быстрых платежей ЦБ подключатся банки «Открытие», ЮниКредит и «Русский стандарт». По его словам, тогда они проходили техническую сертификацию.