В Совфеде поддержали идею Минобороны ужесточить правила призыва в армию

Сенатор Алексей Кондратьев заявил, что поправки к закону о воинской службе и воинской обязанности, предложенные Минобороны, помогут эффективнее готовить призывников к армии. Об этом он рассказал «РИА Новости».

«Такая схема направлена не столько на борьбу с теми, кто стремится избежать армии, сколько на повышение эффективности подготовки призывников к армии. Речь идет не только о выздоровлении призывников, но и выявлении у них новых заболеваний, которые делают их не годными к службе в тех или иных войсках», — сказал Кондратьев.

Ранее «Известия» сообщили, что в Министерстве обороны предложили внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Так, врачей предлагается обязать перепроверять состояние здоровья тех, кто получил отсрочку от службы, дважды в год — во время весеннего и осеннего призыва. Призывников смогут отправлять на повторное освидетельствование в госпитали, где связанные с Минобороны врачи будут ставить собственный диагноз.