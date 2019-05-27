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Военные Испании показали фото перехваченных НАТО российских истребителей

Генштаб обороны Испании показал фото российских военных самолетов, перехваченных истребителями НАТО. Кадры штаб опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Военные сообщили, что самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Испании EF-18M в составе воздушной полиции Балтики НАТО перехватили самолеты, которые «вошли в воздушное пространство восточного фланга альянса».

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В середине мая Минобороны Великобритании сообщило, что истребители Typhoon ВВС страны дважды 14 и 15 мая перехватили российские истребители Су-27, которые сопровождали Ил-22. Инцидент произошел в воздушном пространстве Эстонии. Эти британские истребители базируются на эстонской авиабазе Эмари.

В ведомстве добавили, что после сопровождения российских истребителей их передали венгерской группе, которая вылетела из Литвы.

Теги: Испания, российские истребители
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