Военные Испании показали фото перехваченных НАТО российских истребителей

Генштаб обороны Испании показал фото российских военных самолетов, перехваченных истребителями НАТО. Кадры штаб опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Военные сообщили, что самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Испании EF-18M в составе воздушной полиции Балтики НАТО перехватили самолеты, которые «вошли в воздушное пространство восточного фланга альянса».

В середине мая Минобороны Великобритании сообщило, что истребители Typhoon ВВС страны дважды 14 и 15 мая перехватили российские истребители Су-27, которые сопровождали Ил-22. Инцидент произошел в воздушном пространстве Эстонии. Эти британские истребители базируются на эстонской авиабазе Эмари.