Прилетевший из Прибалтики неопознанный самолет вынудили сесть под Псковом

18 апреля границу России нарушил самолет, летевший со стороны Прибалтики. На его перехват военные были вынуждены отправить истребитель

Истребитель Су-30 (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Российские военные принудительно посадили неопознанный самолет, который пересек границу России в районе Новгородской области, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источники в Росавиации. Информацию об инциденте в пятницу подтвердил «Интерфакс».

О появлении непознанного воздушного судна «РИА Новости» сообщили накануне, 18 апреля. «Южнее Великого Новгорода был зафиксирован случай пилотирования неопознанной цели. Неопознанная цель летела на высоте до 2 тыс. м со скоростью 245 км/ч», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о легкомоторном самолете.

По данным «Интерфакса», самолет летел со стороны Прибалтики. «Он двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли. С учетом характеристик полета предположительно воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства с нарушением госграницы», — сообщил источник. Военные принудительно посадили его в Псковской области. Для этого в воздух поднялись силы авиации, в том числе истребитель.

Пилот самолета-нарушителя задержан. Его личность, гражданство и цели полета выясняются.

Заместитель директора по международному сотрудничеству ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов отказался комментировать ситуацию для РБК. В пресс-службе Росавиации также отказались от комментариев.