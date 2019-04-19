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Прилетевший из Прибалтики неопознанный самолет вынудили сесть под Псковом
18 апреля границу России нарушил самолет, летевший со стороны Прибалтики. На его перехват военные были вынуждены отправить истребитель
Истребитель Су-30 (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Российские военные принудительно посадили неопознанный самолет, который пересек границу России в районе Новгородской области, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источники в Росавиации. Информацию об инциденте в пятницу подтвердил «Интерфакс».

О появлении непознанного воздушного судна «РИА Новости» сообщили накануне, 18 апреля. «Южнее Великого Новгорода был зафиксирован случай пилотирования неопознанной цели. Неопознанная цель летела на высоте до 2 тыс. м со скоростью 245 км/ч», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о легкомоторном самолете.

По данным «Интерфакса», самолет летел со стороны Прибалтики. «Он двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли. С учетом характеристик полета предположительно воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства с нарушением госграницы», — сообщил источник. Военные принудительно посадили его в Псковской области. Для этого в воздух поднялись силы авиации, в том числе истребитель.

Пилот самолета-нарушителя задержан. Его личность, гражданство и цели полета выясняются.

Заместитель директора по международному сотрудничеству ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов отказался комментировать ситуацию для РБК. В пресс-службе Росавиации также отказались от комментариев.

В январе 2019 года Минобороны подготовило проект постановления, которое должно разрешить сбивать пассажирские самолеты, нарушившие границу. Условием для принятия такого решения может быть риск экологической катастрофы или массовой гибели людей. По действующей версии закона «О противодействии терроризму» военные могут сбивать в воздушном пространстве России захваченные террористами пассажирские самолеты, которые не подчиняются требованиям властей. В то же время постановление правительства от 1994 года запрещает сбивать самолеты-нарушители госграницы, если известно, что на борту есть пассажиры.

В соответствии с предложением Минобороны силы ВКС приводятся в повышенную боевую готовность, если неопознанный самолет приблизился к границе на расстояние менее 50 км. После нарушения границы военные будут пытаться предупредить пилота или принудительно посадить самолет. В противном случае он будет сбит.

Авторы: Георгий Тадтаев, Роман Кирьянов
При участии: Екатерина Костина
Теги: ПВО, Новгородская область, Псковская область
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