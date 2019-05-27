Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании Nordwind

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ограничило сертификат эксплуатанта чартерной авиакомпании Nordwind. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте ведомства.
В конце мая был опубликован приказ Росавиации об аннулировании эксплуатационной спецификации на среднемагистральный самолет Airbus 321, а двумя месяцами ранее — на дальнемагистральный A330. Эти приказы послужили основанием для ограничения сертификата эксплуатанта Nordwind.
РБК направил запросы в пресс-службу Росавиации и Nordwind.
В конце марта Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind из-за претензий к обеспечению безопасности полетов, а именно к соблюдению правил ETOPS. Согласно этим нормам, маршрут двухмоторного самолета должен быть построен так, чтобы тот постоянно находился максимум в часе полета от ближайшего аэродрома для аварийной посадки в случае отказа одного из двигателей.