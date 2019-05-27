Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании Nordwind

Авиакомпания Nordwind функционирует в альянсе с чартерной Pegas Fly. Обе они аффилированы с туроператором Pegas Touristik, по заказу которого выполняют чартерные рейсы. На конец мая 2019 года, по данным Росавиации, совместный авиапарк компаний насчитывал 42 самолета, из которых 29 принадлежат Nordwind.

Nordwind выполняет регулярные и чартерные рейсы по России и за рубеж. По итогам I квартала 2019 года компания перевезла более 900 тыс. пассажиров, став восьмой по этому показателю в России.