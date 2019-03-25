Росавиация ограничила действие сертификата авиакомпании Nordwind Airlines

Глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) подписал приказ о введении ограничений в действие сертификата эксплуатанта, выданного ранее ООО «Северный ветер» (совершает перелеты под брендом Nordwind Airlines). В соответствии с документом, аннулируются специальные разрешения, касающиеся полетов, выполняемых на самолетах Nordwind Airlines, с применением правил ETOPS.

Согласно правилам, на протяжении всего полета самолет должен находиться на таком расстоянии до того или иного запасного аэродрома, чтобы в случае поломки одного из двух двигателей иметь возможность приземлиться в течение 60 минут, однако правила ETOPS позволяют увеличивать этот срок.

«Решение принято комиссией по результатам внеплановой проверки эксплуатанта в феврале 2019 года, которая выявила несоответствие в прохождении обучения по программе подготовки пилотов авиакомпании для допуска к полетам по правилам ETOPS, случаев выполнения полетов на воздушных судах не прошедших техническое обслуживание, а также отсутствием необходимого количества технического персонала в авиакомпании», — говорится в сообщении Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что принятое решение направлено на повышение уровня безопасности полетов Nordwind Airlines и не связано с ее финансово-экономическим состоянием.

«Авиакомпания ООО «Северный ветер» может осуществлять полеты с учетом имеющего ограничения в сертификате эксплуатанта», — говорится в сообщении ведомства.