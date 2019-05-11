В Nordwind опровергли жесткую посадку лайнера в Оренбурге

Жесткая посадка самолета авиакомпании Nordwind Airlines в аэропорту Оренбурга не подтвердилась, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика. В авиакомпании уточнили, что после посадки воздушного судна, прибывшего в Оренбург из Шереметьево рейсом 529, была проведена проверка.

«По итогам осмотра самолета техническим персоналом жесткая посадка воздушного судна не подтвердилась», — сказал представитель Nordwind Airlines.

Рейс 530 Оренбург — Москва (Шереметьево) был задержан на 2 часа 24 минуты. Самолет вылетел из Оренбурга в 9:46, отметили в пресс-службе.

О том, что лайнер Nordwind Airlines совершил жесткую посадку, ранее сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании Игоря Александрова. Александров заявил, что данные о состоянии судна будут переданы для проверки в Москву.