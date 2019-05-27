Кремль напомнил о реноме Киева как заемщика после предложения о дефолте

Кремль напомнил о реноме Киева как заемщика после предложения о дефолте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского бизнесмена Игоря Коломойского, посоветовавшего Киеву объявить дефолт, передает корреспондент РБК.

Как отметил Песков, этот вопрос является внутриукраинской дискуссией. «В данном случае речь идет о реноме страны как надежного заимствователя. Известно, что существуют долговые обязательства, пока мы из этого исходим», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Коломойский заявил, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует объявить дефолт и списать внешний долг страны. По его словам, Киеву следует относиться к кредиторам по примеру Греции. Коломойский также упомянул Аргентину, отметив, что она реструктурировала задолженность и теперь «все в порядке». Коломойский отметил, что победа Зеленского на выборах свидетельствует о том, что украинцы хотят отдохнуть от реформ, которых требует МВФ.

Ушедший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что дефолт — это «глобальный кризис», который «достаточно вредно» обсуждать.